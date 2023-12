PIOLI, Riflessioni in corso sul futuro del tecnico rossonero

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, mai come adesso è stato in dubbio il futuro a Milano di Stefano Pioli. Dopo il 2-2 maturato a Salerno, infatti, la dirigenza rossonera sta riflettendo sul da farsi, non solo per una questione di risultati (il club sembra già fuori dalla lotta scudetto e dalla Champions League), ma anche per una questione di infortuni, legati allo staff del tecnico.