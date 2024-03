PIOLI, Preso gol inaspettato. Tornare a Firenze sempre speciale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina a DAZN, cominciando da un'analisi su Leao: "Rafa sta facendo uno scalino che lo porterà a diventare un campione perché si allena meglio e in campo ha trovato la continuità giusta. Lo abbiamo fatto entrare più dentro il campo, poi quando si sono liberati gli spazi è diventato imprendibile".

Milan l'anti-Inter?

"Ieri ho detto che il distacco dall'Inter è reale ma è stato a causa di quattro settimane in cui non abbiamo gestito bene le assenze. Lì l'Inter è scappata e ha aperto il divario, poi negli ultimi mesi stiamo facendo molto bene. Non credo che ci siano 14 punti di differenza soprattutto adesso che siamo cresciuti. Abbiamo sigillato il secondo posto ma dobbiamo fare ancora tanti punti, poi c'è l'Europa League. C'è soddisfazione per la partita di oggi perché dopo le soste abbiamo sempre faticato e a Firenze abbiamo spesso avuto difficoltà".

D'accordo con Calabria che l'Inter non vincerà lo scudetto nel derrby?

"Non sono sempre d'accordo con i miei giocatori ma ora non possiamo pensare a quello. Abbiamo il doppio confronto con la Roma, poi altre partite in Serie A. Se non le affrontiamo con la giusta concentrazione rischiamo di perdere partite importanti".

Ribaltato subito il risultato dopo il gol preso.

"I giocatori hanno dimostrato mentalità perché abbiamo preso un gol che nessuno si aspettava perché non stavamo soffrendo, avevamo la partita sotto controllo. Ma quando subisci un gol e ritorni a giocare come prima significa che credi in quello che fai. Chukwueze? Il gol col Verona gli ha fatto molto bene, poi confesso che se Pulisic non mi avesse detto che non era al meglio avrei fatto giocare lui".

Il futuro?

"Sempre sentita la fiducia della società. La nostra forza è Milanello dove ci prepariamo partita per partita, poi a fine stagione ognuno tirerà le conclusioni".

I minuti prima della partita?

"Quello che abbiamo vissuto con i miei giocatori e con l'ambiente di Firenze rimane dentro e quando vieni a giocare qua ti torna. In più oggi purtroppo c'era la situazione di Joe Barone quindi è stato un prepartita molto emozionante. Poi abbiamo dovuto giocare ed è giusto così".