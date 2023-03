PIOLI, A Firenze non pensavamo a Champions

Stefano Pioli, al termine della gara ieri, un pari che ha permesso il passaggio del turno di Champions, ha dichiarato a Infinity di non aver pensato alla Champions contro la Fiorentina: «La Fiorentina ha fatto meglio di noi e noi abbiamo fatto troppo poco per superare la loro aggressività, ci siamo mossi coi tempi sbagliati e li abbiamo subiti. Non pensavamo al Tottenham, non è stata la nostra giornata migliore. Quando succedono cose del genere proiettarsi alla partita dopo è più facile, questa mentalità comunque è giusta: meglio preparare le sfide successive che rimanere a pensare alle scorse».