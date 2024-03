PIN, Barone era la Fiorentina. Ora serve il miglior Italiano

FirenzeViola.it

L'ex calciatore Celeste Pin è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà" per parlare del momento difficile in casa Fiorentina dopo la scomparsa di Joe Barone. Queste le sue parole: "Indubbiamente è stato un fulmine a ciel sereno. una persona super attiva, giovane, la Fiorentina era rappresentata in tutto e per tutto da lui. Un uomo di fiducia di Commisso in tutto e per tutto. La Fiorentina ora deve guardare avanti e portare nuova serenità dopo avvenimenti del genere.

Lo stato d'animo della squadra ne risente. Servirà il miglior Italiano dal punto di vista psicologico in questo momento. Credo che i giocatori passeranno un momento non buono come stato d'animo, ma per ricordare un loro dirigente. Dovrà essere bravo Italiano nel gestire questa situazione".