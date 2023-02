PIEROZZI, Quasi gemelli del gol con Como e Reggina

Questo pomeriggio si sono disputate numerose partite di Serie B, tra cui Como-Cosenza e Reggina-Modena. Nel Como e nella Reggina giocano rispettivamente Edoardo e Niccolò Pierozzi, entrambi di proprietà della Fiorentina. Se per il secondo non ci sono dubbi sul fatto che abbia segnato la rete del momentaneo 1-0 (2-1 finale per i calabresi), per il primo i dubbi sono stati risolti dalla Lega Calcio che non ha assegnato il gol del 3-1 ad Edoardo, ma ha dato l'autogol a D'Orazio del Cosenza. La partita si è conclusa 5-1 per i lombardi e il classe 2001 ha comunque contribuito alla bella vittoria.