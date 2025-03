Piccoli esalta Kean: "Il migliore in Serie A, merita palcoscenici importanti"

Nel corso di un'intervista concessa a TLN TV Serie A - Host Steven Moore - Roberto Piccoli incorona Moise Kean come miglior centravanti del campionato. L'attuale attaccante del Cagliari ha parlato così del pari ruolo della Fiorentina: "Secondo me il miglior attaccante in Serie A adesso è Moise Kean. Ha tutte le caratteristiche del grande centravanti, fisiche e tecniche: è veloce, forte, è una roba… è veramente forte. Secondo me l'anno prossimo andrà a giocare in palcoscenici davvero importanti, di alto livello".

