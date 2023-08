PEZZELLA, Può tornare in Italia: lo vuole il Genoa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

German Pezzella può tornare in Italia. Come riporta TMW, il difensore argentino che dal 2017 al 2021 ha vestito la maglia della Fiorentina è in trattativa col Genoa, club alla ricerca di un centrale di difesa per la Serie A 2023/24. In Andalusia Pezzella, dopo l'avventura fiorentina, ha collezionato 74 presenze: ha altri due anni di contratto col Betis ma ora può tornare in Italia. E ci pensa il Genoa che negli ultimi giorni ha sondato il terreno anche per Facundo Garces, obiettivo dell'Hellas Verona in caso di addio di Hien.