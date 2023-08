PEZZELLA, Parisi? Ognuno ha le sue caratteristiche

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Empoli ha presentato il nuovo acquisto Giuseppe Pezzella, che arriva per compensare la partenza sulla sinistra di Parisi, passato alla Fiorentina. Sull'eredità pesante spiega: "Sono molto orgoglioso che abbiano scelto me per sostituire Fabiano, che è anche un mio amico. Sono tranquillo, ognuno ha le proprie caratteristiche, lui ha le sue ed io le mie... Non c'è da preoccuparsi e da stare ansiosi, c'è solo da giocare, da migliorarsi e da portare la squadra dove merita".

Ed ancora: "Per me è un anno di rivincita dopo quello che è successo l'anno scorso. Capita andare altrove e non trovarsi, avevo bisogno di altri stimoli per ripartire ed Empoli è un'occasione importantissima. Cercherò di fare bene e di ritrovarmi più che altro perché ero abituato ad altre annate. Capita, ogni tanto ci si intoppa nella carriera, l'importante è ripartire".