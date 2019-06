PEZZELLA, Delusione Argentina: bufera su Scaloni

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Lionel Scaloni torna nell'occhio del ciclone, perché la 'sua' Argentina rischia di uscire clamorosamente dalla Coppa America e per la pochezza tecnico-tattica della squadra, sconfitta nell'esordio dalla Colombia (2-0) e bloccata sull'1-1 dal Paraguay ieri. Dopo avere rinunciato ad Aguero negli ultimi 10' della sfida contro la Colombia, la scorsa notte il ct dell'Albiceleste ha tolto dal campo Lautaro Martinez, al 22' della ripresa. L'interista, uscendo dal campo per fare spazio a Di Maria, non ha nascosto il proprio disappunto. A parole ha quindi rincarato la dose, ammettendo che, "dopo essere stato massaggiato alla fine del primo tempo", per un duro colpo ricevuto da un avversario, "potevo continuare, ma queste sono le decisioni del tecnico". "Lautaro non stava bene - ha detto il ct Scaloni - per questo l'ho cambiato".