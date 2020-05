PESSINA, Ripartenza? Tra calciatori pareri discordanti

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Ho sentito pareri discordanti tra i calciatori sulla ripartenza, c'e' chi vuole e chi no, a me piacerebbe ripartire, ma devono mettere in campo tutte le misure di sicurezza necessarie". Così Matteo Pessina, centrocampista Verona, sulla possibilità di far ripartire il calcio. "La parola per far ripartire non spetta naturalmente a noi - aggiunge Pessina ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - ma a chi di dovere. Ci manca lo spogliatoio, è un momento di socializzazione fondamentale e dovremmo adeguarci". (ANSA).