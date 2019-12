PESCARA, Censura tifoso dopo insulti social a Machin

(ANSA) - PESCARA, 30 DIC - Il Pescara Calcio censura il comportamento di un tifoso che su Instagram ieri ha rivolto insulti a sfondo razzista all'attaccante José Pepin Machin, giocatore della nazionale della Guinea Equatoriale, arrivato in prestito dal Parma, che aveva fallito una palla gol nel match con il Chievo di ieri. La società riporta la frase e commenta su Twitter: "È inaccettabile, e faremo del nostro meglio per tenere questo individuo lontano dai social e non solo. No al razzismo". Qualche mese fa la società biancazzurra aveva fatto sapere che non era più "gradito come tifoso" un uomo che aveva criticato ampiamente, sempre attraverso i social, la campagna contro il razzismo portata avanti dal club abruzzese. "Voglio ringraziare in primis la mia società @PescaraCalcio e tutti voi per i messaggi e la solidarietà nei miei confronti - scrive oggi Machin su Twitter - Purtroppo in questo mondo nell'anno 2020 c'è ancora gente così. Mi dispiace. Buon anno a tutti e forza Pescara". (ANSA).