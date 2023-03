PERUGIA, Stadio chiuso per il sisma: salta la Reggina

Lo stadio "Renato Curi" di Perugia è stato chiuso, rinviato l'incontro Perugia-Reggina, valido per il campionato di serie B. Lo rende noto il Comune di Perugia. Come spiega Lanazione.it, in seguito alle scosse di ieri, è stato effettuato un sopralluogo dai tecnici comunali con il supporto del vigili del fuoco nell'ambito delle verifiche effettuate dai tecnici al patrimonio comunale. Dal controllo è emersa la necessità di verifica, attraverso l'utilizzo di mezzi e operatori, della presenza di eventuali distacchi del copriferro dei gradoni della Curva Sud ospiti. In considerazione di questo, e visto che è ancora in atto lo sciame sismico, è stata emessa un'ordinanza di chiusura dello stadio Curi fino al 20 marzo.