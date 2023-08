PEREYRA, Cosentino sarà il nuovo agente dell'argentino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cambio di procuratore per Roberto Pereyra, obiettivo anche della Fiorentina. El Tucu, svincolatosi dall’Udinese, ha deciso di affidare i suoi interessi a Fernando Cosentino. Il centrocampista dunque sceglie di affidarsi al noto procuratore argentino che accompagnerà la sua carriera insieme a Luis Pomes. In attesa di scegliere la soluzione migliore, con tante squadre pronte ad accaparrarselo. Dall’offerta della Sampdoria a tante proposte in giro per l’Europa. Pereyra - che intanto cambia agente - sfoglia la margherita…