PERCASSI, Coi viola in semifinale di coppa sarà dura

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere di Bergamo, rivelando anche subito una novità che riguarda la sua società: "Sì, confermo, faremo un museo dell'Atalanta. Dentro lo stadio, sotto la Curva Sud ora in costruzione", si legge nelle battute iniziali della chiacchierata.

Il campionato è "interrotto" dalla Supercoppa, in caso di vittoria contro la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia l'anno prossimo potrebbe toccare proprio ai nerazzurri di Bergamo: "Sarà una sfida difficilissima. Ma mancano più di due mesi, adesso pensiamo al campionato". E quando gli viene chiesto di "scegliere" una rivale ideale in Europa League, dice Percassi: "Potessi eviterei le squadre già affrontate. Mi piacerebbe una città nuova... Praga, per esempio".