PERADOTTO (UNAR), Calcio deve essere d'esempio. Su Acerbi...

Il coordinatore dell'Unar(sigla che indica l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Governo) Mattia Peradotto è stato intervistato da La Nazione per analizzare un tema, quello del razzismo, che purtroppo è sempre più di attualità nel mondo del calcio. Paradotto spiega come il calcio, e lo sport in generale, siano uno specchio della società in cui viviamo e che quindi non è vero che nel mondo del pallone il problema sia maggiore: "Non penso che ci sia una differenza, il mondo dello sport e del calcio sono uno specchio della società nel suo complesso. Ci sono gli stessi problemi presenti nella società allargata di oggi, tra i quali discriminazione e razzismo. Certo essendo un settore di grande visibilità e impatto, l’elemento vetrina è forte. Ma per lo stesso motivo può permettere di ottenere risultati più incisivi. L’ufficio ha intensificato l’attività sullo sport perché questo ambiente può fare da moltiplicatore nella costruzione di una cultura condivisa. Per questo lavoriamo con la Lega di Serie A nel progetto Keep Racism Out e con Uisp e Lunaria abbiamo creato il primo osservatorio nazionale su questi fenomeni, che è anche la prima esperienza europea. È chiaro che non ci aspettiamo di non avere più i cori da un giorno all’altro, il caso Maignan lo dimostra. Però ormai l’opinione pubblica inizia a trattare certe situazioni come inaccettabili, questo significa che una maggiore attenzione c’è. Ma è un lavoro giornaliero e costante che continua ad essere necessario".

Le pene non bastano?

"La sanzione fa la sua parte, ovviamente. Proprio nel caso Maignan c’è stata una reazione forte dei club e complessivamente del mondo del calcio. Dal punto di vista personale penso che il lavoro formativo sia ancora molto importante. C’è un limite che non è accettabile superare, quello che divide l’agonismo e il tifo per la propria squadra dalla discriminazione. Dobbiamo fare in modo che questo confine sia considerato non raggiungibile. Il colore della pelle è l’aspetto più visibile, ma ci sono altri esempi di offesa. I cori contro chi appartiene alle etnie rom e sinti, su questo faremo una campagna negli stadi per far capire che certi termini usati come insulti feriscono l’avversario e la persone in un modo non accettabile. Ma ci sono stati anche cori antisemiti, o contro un diverso orientamento sessuale. I casi calano, ma non è finita. Il calcio e lo sport non sono razzisti, ma per la loro forza mediatica devono essere mondi che danno l’esempio".

Che cosa pensa del caso Acerbi-Juan Jesus?

"Concordo col Napoli sul fatto che le campagne non devono essere di facciata, ma le nostre non lo sono. Quei momenti sono un primo passo di accesso, nella realtà i club stanno facendo un lavoro molto serio. Solo nelle ultime settimane Milan, Verona e Lazio hanno varato iniziative importanti. Anche i media dovrebbero raccontare di più gli episodi positivi per aiutare a costruire un clima migliore. Raccontare un fatto lo rende vero, se non se ne sa niente, da fuori si rischia di pensare che sia finto".

Sull'assoluzione di Acerbi

"Non possiamo cambiare il modo in cui la giustizia opera, non possiamo condannare o assolvere a seconda della situazione mediatica in cui siamo o del risultato che vogliamo ottenere ma a seconda dei fatti e delle prove come nella giustizia ordinaria. E’ però importante che la giustizia sportiva riesca a raccogliere gli elementi per valutare i fatti con precisione. La sanzione conta se il fatto c’è stato, è importante colpire il comportamento se è accertato. Comunque resto convinto che il lavoro fondamentale sia quello di prevenzione".