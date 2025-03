Penultimo allenamento della Fiorentina prima della partenza per Atene: le immagini

La Fiorentina in mattinata ha svolto il penultimo allenamento prima della partenza per Atene, in vista della gara di giovedì alle 21 con il Panathinaikos, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference. Domani mattina la squadra viola tornerà ad allenarsi al Viola Park per poi, come detto, partire per la Grecia dove, in serata farà le tradizionali conferenze stampa della vigilia. In attesa della seduta di domani appunto, che seguirà anche FirenzeViola per il quarto d'ora aperto ai media come da protocollo Uefa, ecco intanto le immagini postate dalla Fiorentina dell'allenamento di oggi.