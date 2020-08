PENGUE, Faremo un lavoro differente. Da domani...

Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di violachannel.tv. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi è una giornata di ritrovo, si inizia con un tampone e poi tutti a casa. Questo serve alla costituzione del gruppo squadra come da protocollo che appunto regolamenta questo inizio di stagione. Ci ritroveremo domani per l'esecuzione di test individuali per coloro che avranno un tampone negativo. A 72 ore verrà eseguito un nuovo tampone e un sierologico e poi si potrà dare inizio alle sedute collettive vere e proprie".

Cambiano i programmi in questa stagione, non c'è un ritiro vero e proprio.

"L'agenda è un po' differente per per la tipologia del lavoro che andremo a fare. Il ritiro non verrà svolto come sapete tutti a Moena come negli ultimi anni, ma qui a Firenze. Inizieremo da domani anche se il lavoro sarà individuale fino allo scoccare del T0, ma da domani i ragazzi cominceranno a mangiare insieme e dormire presso la struttura alberghiera che è stata scelta dalla società".