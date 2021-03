PELLICANÒ, Mi appello al tifo come Giorgi. Drago...

Giuseppe Pellicanò, ex portiere della Fiorentina, ha così parlato delle dimissioni di Cesare Prandelli e non solo: "Mi dispiace per Prandelli, lo capisco, dopo la gara col Milan ero talmente nervoso anche io che avrei spaccato qualsiasi cosa. Sono contento per Beppe Iachini perché rientra, so che è un buon allenatore e, anche se ha subito parecchie critiche a Firenze, me ne hanno sempre parlato bene. Non è facile ma sono convinto che non ci saranno problemi. Prandelli è rimasto un po' scioccato dalla partita col Milan: io mi chiedo, il Var è una presa di giro o una cosa seria? Perché sennò il gol di Ibrahimovic lo annulli. E il rigore di Ribery, vedi al Var che è netto, e non lo chiami? Se si è onesti, in televisione bisogna dire la verità. Anche perché ti rendi conto di aver fatto una buona partita senza riuscire a portare a casa il risultato, quindi la squadra rischia di venire condizionata. Voglio fare lo stesso appello dei tempi di Giorgi: ora i tifosi devono intervenire in positivo fino all'ultima partita, anche se la situazione sanitaria non è bella. Dragowski? Mi piace, meno la sua barba: un portiere con quella barba è brutto da vedere (ride, ndr). A me piace anche Terracciano. Insomma, sono due buoni portieri e c'è l'imbarazzo della scelta".