PELLEGRINI, Vogliamo arrivare tra le prime quattro

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Siamo consapevoli di dover fare meglio del girone d'andata per arrivare tra le prime quattro e accedere alla prossima Champions, ma non penso che il quarto posto sia a rischio. Nonostante qualche difficoltà siamo ancora lì e io ho molta fiducia nella Roma e nei miei compagni. Credo che possiamo centrare il nostro obiettivo, dobbiamo arrivare assolutamente in zona Champions anche perché sarebbe un'assurdità per la Roma non arrivare tra le prime quattro del campionato italiano". Così il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, che sogna un'altra semifinale Champions: "Ci siamo posti l'obiettivo di arrivare in finale di Coppa Italia ma io sicuramente rigiocherei la semifinale contro chiunque, anche col Liverpool, magari provando stavolta ad arrivare in finale".