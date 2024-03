PELJTO, Arbitrerà la sua 2ª gara dei viola in Conference

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Irfan Peljto, arbitro bosniaco classe '84, sarà il direttore di gara dell'incontro di giovedì tra Fiorentina e Maccabi Haifa, valido per il ritorno degli ottavi di Conference League. Per Peljto, che in passato ha arbitrato anche partite di Roma, Lazio e Juventus, non sarà la prima partita da direttore di gara in una partita europea della Fiorentina. L'anno scorso, infatti, il fischietto bosniaco fu designato per la sfida tra Lech Pòznan e Fiorentina, valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League, sfida vinta dai viola per 4-1.