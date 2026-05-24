Pedro: "Ho provato a portare Messi alla Lazio, ma anche De Gea"

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In un'intervista concessa ai canali ufficiali nei giorni del suo addio alla Lazio, Pedro ha raccontato anche qualche retroscena sui tanti compagni che ha provato negli anni a portare a Roma. Tra cui anche David De Gea, attuale portiere della Fiorentina: "Ci ho sempre provato a portare miei ex compagni qui a Roma. Anche con Messi (ride, ndr), ma ovviamente non era facile. Poi Jordi Alba e De Gea quando erano svincolati. Anche Bartra ricordo che ne parlai con Sarri. Stesso discorso per David Luiz. Mi sarebbe piaciuto fargli conoscere la passione dei nostri tifosi"