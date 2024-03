PECCENINI, Ai viola è mancata cattiveria. Belotti generoso

FirenzeViola.it

Franco Peccenini grande ex della Roma ha parlato dei giallorossi intervenendo al TMW News. E si è soffermato sul pari di ieri con la Fiorentina: "Ci hanno creduto fino all'ultimo. E' un punto guadagnato perché senza il calcio di rigore sbagliato da Biraghi parlavamo di una sconfitta su cui non ci sarebbe stato troppo da discutere. La Fiorentina ha giocato un bel primo tempo mentre nella ripresa ha sofferto un po' di più ma nemmeno più di tanto. La Roma ha sempre giocato bene con la difesa a quattro e in effetti anche De Rossi ha riconosciuto di aver sbagliato a riproporre la difesa a tre peraltro con Angelino a destra che mi è sembrato fuori ruolo, un pesce fuor d'acqua; gli esterni hanno sofferto molto lasciando in balia dell'avversario i tre difensori".

La Fiorentina è stata poco cinica?

"Sì, è vero. E' mancata la cattiveria nei metri finale, ha avuto le occasioni di Belotti e anche di Sottil che è stato il migliore in campo dei viola nel primo tempo: ha messo in gran difficoltà Mancini e chiunque si trovasse sulla sua strada. Molto interessante Sottil, almeno ieri ha fatto vedere di poter dare molto ai viola. Non ho visto le altre partite, ma ieri ha fatto una bella prestazione".

E Belotti come le è parso?

"Il solito Belotti che non si risparmia, è generosissimo. Gli è mancato quel pizzico di fortuna e cattiveria nella battuta finale, però cerca di dare tutto e non puoi sollevare la minima critica nei suoi confronti. Giocando con questa continuità può far salire il suo rendimento".