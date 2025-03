Paura per il figlio di Daniel Fonseca, rapito e rilasciato in Messico

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Paura per il calciatore uruguaiano Nicolás Fonseca, attualmente in forze al club messicano Leon. Secondo quanto riportano i media locali, il giocatore 26enne - figlio di Daniel, ex Juventus, Roma, Como, Cagliari e Napoli - è stato rapito per alcune ore e derubato della sua auto mentre si dirigeva all'allenamento. Fonseca è stato intercettato da soggetti armati che viaggiavano in un altro veicolo e sono saliti sulla sua BMW con lui a bordo.

Secondo fonti locali - riporta l'argentino Clarin - Fonseca è stato derubato dei suoi effetti personali e abbandonato in una zona lontana dalla strada. Ore dopo la polizia locale ha trovato l'auto del calciatore, a pochi chilometri di distanza. Per ora sia il calciatore che il club hanno evitato di fare dichiarazioni sull'episodio. Fonseca è arrivato al León dal River Plate a gennaio e si è guadagnato rapidamente un posto nella considerazione dell'allenatore Eduardo Berizzo, diventando un pezzo chiave del centrocampo. (ANSA).