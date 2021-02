PATO, Indizio social dell'Orlando City: va in MLS

Ha aspettato la chiamata dall'Italia, ha guardato gli orizzonti delle leghe europee più importanti ma con un occhio rivolto alla MLS. Alexandre Pato si prepara per ripartire e per farlo negli Stati Uniti. La trattativa con Orlando City sembra pronta per essere definita, nella formazione dove ha giocato peraltro anche il suo connazionale ed ex compagno Kakà. Pochi dubbi: anche il club della Florida si è esposto postando... Un papero sui social.

Spotted in Orlando today 🦆 pic.twitter.com/QvonuR60ic — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 12, 2021