Parma, sarà Chivu il sostituto di Pecchia: oggi già in campo per dirigere l'allenamento

Manca solo l'ufficialità, ma Christian Chivu è di fatto il nuovo allenatore del Parma. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il tecnico rumeno ha già firmato il contratto, che è stato depositato, e durerà fino a giugno, con la possibilità di rinnovo in caso di salvezza. L'annuncio ufficiale arriverà a breve e già oggi Chivu, che rimpiazzerà Fabio Pecchia, guiderà il primo allenamento cominciando a preparare la sfida di sabato prossimo contro il Bologna.

Tuttomercatoweb lo descrive come un allenatore con un occhio di riguardo per i giovani, in linea con la squadra più giovane del campionato. L'ex difensore dell'Inter, campione del mondo nel 2010, debutta come allenatore di una prima squadra dopo un’esperienza di successo nel settore giovanile nerazzurro, con la vittoria dello Scudetto Primavera nel 2022. Una scelta rischiosa sulla carta, ma la sua visione innovativa e la sua abilità nel lavorare con i giovani (il Parma ha la rosa più giovane della Serie A, con un’età media di 22,9 anni) hanno convinto il direttore tecnico Alessandro Pettinà e l’amministratore delegato Federico Cherubini a puntare su di lui. Inizialmente il Parma aveva preso in considerazione altri nomi, tra cui Pirlo e Cioffi, mentre la prima opzione era stata Igor Tudor, che però ha rifiutato l’offerta in attesa di una squadra impegnata in competizioni europee. Alla fine, il club ha scelto Chivu, che ha accettato con entusiasmo e firmerà un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza. La missione non sarà facile: il Parma viene da 2 punti in 7 partite ed è attualmente terzultimo con 20 punti in 25 gare, in piena zona retrocessione e a -1 dalla salvezza, col quartultimo posto occupato per il momento dall'Empoli a quota 21.