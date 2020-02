PARMA, Gervinho multato e reintegrato nel gruppo

(ANSA) - PARMA, 13 FEB - Multato e reintegrato nel gruppo. E' finita l'esclusione di Gervinho dalla rosa del Parma. Il giocatore ivoriano era stato escluso dopo la vicenda legata al suo mancata trasferimento al club del Qatar dell'Al-Sadd e la sua mancata presenza a tre allenamenti. Oggi il giocatore ha incontrato i compagni e poi è rientrato in gruppo. L'ufficialità del ritorno in rosa arriva dal ds Daniele Faggiano. "Gervinho ora è in rosa, se giocherà dipende dall'allenatore e da come sta fisicamente - ha spiegato ai microfoni di Sky - Lo abbiamo multato. Non si tratta di pace, sono dei meccanismi di mercato che esistono e che esisteranno sempre. Questa diatriba non ci ha fatto piacere, ma adesso il ragazzo ha chiesto scusa alla squadra". (ANSA).