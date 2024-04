PARISI, Solo il 1° round: andiamo là coi piedi per terra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il terzino sinistra viola Fabiano Parisi ha parlato al sito ufficiale viola nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una prestazione di grande livello. Sappiamo quanto è importante questa competizione. Oggi abbiamo dato il massimo e il risultato si è visto. I tifosi sono straordinari, ci danno sempre grande mano soprattutto nei momenti difficili. Abbiamo avuto delle occasioni nitide dove potevamo raddoppiare. Adesso ci aspetta una grande gara di ritorno dove sarà molto dura. L'Atalanta ha grandi giocatori in tutti i reparti. Li conosciamo, giocano uno contro uno, ma noi siamo stati bravi a far girare la gara verso di noi. Questo è solo il primo round, partiamo con un gol di vantaggio, ma andiamo là con i piedi per terra. Non dobbiamo abbassare l'attenzione e andare a Bergamo molto concentrati per vincere".

Su Barone: "Sarà molto contento per questa vittoria. Quando viene a mancare una persona, la famiglia e il gruppo si compatta ancora di più. Sappiamo che dall'alto ci vede e noi diamo tutto per lui. Diamo sempre il massimo".

Sulla chiamata di Commisso: "Il presidente è sempre presente, ci dà grande forza anche dagli USA".

Sulla Juventus: "Una vittoria come questa ci dà coraggio. Andiamo là ad affrontare una squadra forte, che ha vissuto momenti difficili ma viene da una grande vittoria con la Lazio. Quindi la troveremo in forma e sarà molto difficile".