Social

Parisi si allena al Viola Park (deserto): prosegue il recupero dall'infortunio

Parisi si allena al Viola Park (deserto): prosegue il recupero dall'infortunio
© foto di giacomo.galassi
Oggi alle 15:40News
di Redazione FV

Fabiano Parisi è ancora alle prese con l'infortunio al crociato che lo ha messo ko nel finale di stagione. L'esterno della Fiorentina, reduce probabilmente dalla migliore stagione con la maglia viola, ha mostrato una foto sui propri account social mentre è in palestra al Viola Park, ovviamente vuota vista la fine della stagione. Prosegue il percorso di recupero dalla rottura del legamento crociato operato solo qualche settimana fa. Per Parisi si parla di un rientro almeno ad autunno inoltrato ma lui lavora al massimo per recuperare il prima possibile. Questa l'immagine condivisa:

© foto di giacomo.galassi