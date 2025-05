Social Parisi ai tifosi: "Avremo più esperienza e sempre voi, la nostra forza"

Il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi commenta il finale di stagione e la conquista della Conference, via social: "Eravamo aggrappati a un filo e alla fine, quel filo, ha retto. Un’altra qualificazione in Europa, al termine di un anno che avevamo sognato migliore, ma che fino a pochi giorni fa temevamo finisse peggio. Ci resta qualche rimpianto ma anche l’orgoglio di aver messo basi importanti. Avremmo voluto vincere quest’anno, soprattutto in Europa.

Sognavamo un’altra finale e ci è sfuggita per un niente. Con rabbia e orgoglio, ci siamo guadagnati la possibilità di ridarci appuntamento alla prossima stagione. Avremo più esperienza, più rabbia, più consapevolezza. Avremo sempre voi, la nostra forza".