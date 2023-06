PARDO, Stagione viola buona: mi aspetto miglioramenti

FirenzeViola.it

Pierluigi Pardo, telecronista e giornalista di Dazn, è intervenuto nella trasmissione del Pengwin "Kickoff – The Last Dance", commentando la stagione della Fiorentina. Queste le sue parole: "“Quella della Fiorentina è stata una stagione buona, che sarebbe potuta diventare ottima se fosse arrivato un trofeo. Ci sono però delle cose della squadra di mister Italiano che non capisco. Il gol preso dal West Ham è uguale a quello subito contro l’Inter in campionato, all’ultimo minuto di una partita che eri riuscito a rimettere in piedi. Anche in finale di Coppa Italia, la Fiorentina era partita bene con il gol di Nico Gonzalez, ma anche prima del gol del pareggio dell’Inter, i viola hanno concesso due occasioni clamorose con la difesa a metà campo. Però bisogna guardare il pacchetto complessivo, e la stagione dei gigliati è stata bellissima rispetto agli standard degli ultimi anni. Mi aspetterei da parte della squadra, la capacità di cambiare pelle a seconda del risultato e dei momenti della gara, per non andare incontro a rischi inutili”.