PAQUETA, Indagato da FA per possibili scommesse

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una notizia sconvolgente che rischia di cambiare anche i piani del calciomercato della Premier League irrompe in Inghilterra, resa nota in esclusiva dal Daily Mail. Lucas Paquetà, centrocampista del West Ham, finito nel mirino del Manchester City in questa finestra di mercato, è sotto indagine della FA per possibili scommesse. Stando alle indagini, il brasiliano avrebbe più volte infranto il regolamento scommettendo su alcune gare, come successo all'attaccante del Brentford Ivan Toney mesi fa, poi squalificato per otto mesi.

Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali ma ben presto potrebbero emergere novità dal caso aperto dalla federazione inglese, che più volte è stata intransigente su violazioni di questo genere.