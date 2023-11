PAPA FRANCESCO, A sorpresa: "Messi o Maradona? Dico Pelè"

FirenzeViola.it

Nell'intervista concessa da Papa Francesco al il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, in onda su Rai 1, oltre temi importanti come la guerra, ha parlato anche di calcio, dando, da grande tifoso argentino, una risposta a sorpresa: "Tra Maradona e Messi chi preferisco? Io dirò un terzo: Pelé. Maradona come giocatore è stato un grande ma come uomo è fallito, è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano, poveretto. Messi è correttissimo, un signore. Ma io preferisco Pelé, un uomo di cuore, ha una grande umanità. Sono comunque tre grandi".