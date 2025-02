Paolo Vanoli su Biraghi: "Qualche problema a Firenze ma si è sempre allenato bene"

vedi letture

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Queste le sue parole sul nuovo arrivato Cristiano Biraghi: "E' un grande professionista, anche se ha avuto qualche problema alla Fiorentina si è sempre allenato bene. Ed è anche una difficoltà per l'allenatore scegliere. Casadei? Si è presentato bene, a lui manca il ritmo partita: ma non vuol dire che non possono partire dall'inizio. Dobbiamo capire all'interno di una partita come quella di Bologna, che fa sprecare tante energie, perché a livello fisico devi essere pronto. Quanto dureranno? Non lo so. Ma possono partire dall'inizio".

Ora il Bologna, poi il Milan: potrebbero farvi volare oppure tornare nel limbo...

"Abbiamo cambiato, sapete il trend e quante difficoltà abbiamo superato. Il bello di vedere questa squadra è che vuole provare a continuare ciò che sta facendo. Incontriamo il Bologna, vado di partita in partita, ed è una squadra tecnicamente superiore. Dobbiamo usare la testa, in questo percorso positivo abbiamo trovato buone squadre superiori a noi come Fiorentina, Juve, Atalanta. Ma con organizzazione e lavoro, siamo sempre riusciti a superare questi ostacoli.