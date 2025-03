Panathinaikos, Līmnios: "Pari con l'Atromitos una presa di giro, giovedì sera vogliamo vincere"

Dopo il pareggio 1-1 contro l'Atromitos, Dīmītrīs Līmnios, attaccante del Panathinaikos, ha commentato la partita e guardato al ritorno degli ottavi di Conference League contro la Fiorentina: "Non riesco a spiegarlo. Se ci penso, credo che mi stia prendendo in giro. Abbiamo giocato contro una squadra di alto livello come la Fiorentina e l'abbiamo battuta. Oggi eravamo venuti con l'intenzione di vincere, ma non ci siamo riusciti. Siamo partiti bene, ma poi abbiamo iniziato a giocare con palloni lunghi, perdendo la mentalità giusta.

L'Atromitos ha iniziato a prendere le misure e, nel secondo tempo, è successa la stessa cosa. Loro sono riusciti a segnare, noi abbiamo pareggiato ma non è stato sufficiente. Non siamo contenti del risultato. Ora ci concentreremo completamente sulla partita contro la Fiorentina, daremo tutto per passare il turno".