Panathinaikos-Fiorentina: circa 300 tifosi gigliati attesi giovedì sera ad Atene

Giovedì sera, alle 18:45, la Fiorentina scenderà in campo contro il Panathinaikos in una trasferta che si preannuncia difficile. Nonostante non siano molti, circa 300 tifosi della Viola seguiranno la squadra nella calda e storica atmosfera dello stadio ateniese.

Sebbene i tifosi gigliati siano in netta minoranza, il loro sostegno sarà fondamentale per spronare i giocatori viola in un ambiente che, come sempre, promette di essere particolarmente acceso e competitivo. La squadra potrà contare sull’entusiasmo dei suoi sostenitori, pronti a farsi sentire e a supportare la Fiorentina in ogni momento del match, cercando di fare la differenza anche lontano dal Franchi.