Palladino sfida Gasperini: per il tecnico viola il bilancio è negativo

Il bilancio degli scontri diretti tra Raffaele Palladino e Gian Piero Gasperini sorride al "maestro", con un 4-0 a favore dell'allenatore nerazzurro. Oggi, però, non ci sarà la tradizionale stretta di mano in campo, dato che Gasperini è squalificato. Per Palladino, giovane tecnico ambizioso, questo è un motivo in più per cercare di colmare il gap e avvicinarsi al suo esempio.

Il tecnico viola sembra aver trovato la giusta quadratura, tornando al 3-5-2 che ha ispirato proprio Gasperini, un modulo che ha rafforzato la solidità e la qualità del centrocampo della Fiorentina. Questo sistema, già ostico per l’Atalanta in passato, sarà ulteriormente complicato dall’assenza di Ederson. Gasperini ha però lavorato sulla fase difensiva, cercando di abbassare il blocco squadra senza sacrificare la forza offensiva che caratterizza il suo gioco.

La partita di oggi è fondamentale per entrambe le squadre: la Fiorentina cerca di recuperare terreno in ottica Europa, mentre l'Atalanta, per non rischiare di perdere terreno nella corsa alla Champions, deve rispondere subito alle vittorie di Bologna e Juventus.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport.