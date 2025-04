Palladino presenta Milan-Fiorentina: domani la conferenza

Tempo di conferenza stampa per Raffaele Palladino: il tecnico viola riprenderà la parola in sala stampa all'antivigilia della sfida contro il Milan, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro. Ecco la nota emessa pochi minuti fa dalla Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 3 aprile, alle ore 15:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di Mister Palladino in vista di Milan-Fiorentina.