PALLADINO, Mi sento sottovalutato. Ora penso solo a Bologna

Raffaele Palladino è uno dei profili più in voga per la Fiorentina dell'anno prossimo. Oggi, dopo la sconfitta contro il Napoli, l'allenatore del Monza ha parlato anche del proprio futuro: "Il mio futuro è a Bologna nella prossima gara. Il Napoli era una squadra che ha avuto difficoltà nel corso dell’anno ma sapevamo che sarebbero venuti qui per fare punti. Questa sconfitta non cambia nulla nel nostro percorso. Il nostro obiettivo è a Bologna, dove dobbiamo dare il meglio. Il Napoli sta bene, può fare grandi cose", le parole riportate da TuttoMonza.it.

Che ne pensa del suo percorso?

"Mi sento un po’ sottovalutato: confermarsi è sempre più difficile, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto nel corso dell’anno. Vanno dati grossi meriti alla squadra e soprattutto ai giocatori. L’opinione pubblica quasi dà per scontato i nostri risultati ma non conosce il nostro percorso interno. Ciò che stiamo facendo rimarrà nella storia".