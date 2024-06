PALLADINO, Il Monza: "Grazie per 2 anni meravigliosi"

NOTIZIE DI FV PALLA-DAY, L'ALLENATORE AL VIOLA PARK PER FIRMARE 14.33 - Queste le parole a Radio FirenzeViola del dirigente sportivo Pino Vitale: "Palladino è un giovane con grandi aspettative, ha grande ambizione. Gli avrei fatto il contratto di un anno per capirne i margini di crescita. Se non avesse accettato avrei... 14.33 - Queste le parole a Radio FirenzeViola del dirigente sportivo Pino Vitale: "Palladino è un giovane con grandi aspettative, ha grande ambizione. Gli avrei fatto il contratto di un anno per capirne i margini di crescita. Se non avesse accettato avrei... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 giugno 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi