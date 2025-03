Palladino corre ai ripari, la Gazzetta: "In Grecia non ci sarà nemmeno Adli"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’infermeria in casa Fiorentina. Né Adli, né Colpani, né Folorunsho saranno a disposizione per la trasferta di giovedì ad Atene. In Conference Palladino dovrà a fidarsi a una squadra completamente diversa rispetto a quella del campionato, perché non essendo in lista non sono condonabili neppure i nuovi Cher Ndour e Pablo Mari. La Fiorentina dovrà guadagnarsi i quarti con una rosa molto ristretta, sperando di avere per il ritorno, oltre ad Adli, anche Folorunsho.