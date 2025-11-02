Palladino apre ad un ritorno. La pista che porta all'ex tecnico resta complicata

vedi letture

Sul fronte legato alla panchina della Fiorentina la notizia dell’addio di Daniele Pradé aveva riacceso i fari su un ritorno di Raffaele Palladino, comunque complicato per diversi motivi, Commisso in primis. Il tecnico comunque, con la partenza del ds causa delle dimissioni di maggio, aprirebbe a un ritorno. Tutto però resta sospeso, per qualche ora. In attesa domani di capire se la Fiorentina si sarà rialzata e se il passo indietro di Pradé avrà generato uno scossone positivo dentro l’ambiente. Lo riporta questa mattina La Repubblica.