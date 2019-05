PALERMO, Imprenditori pronti ad acquisire per 3 mln

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - Una cordata di imprenditori e professionisti locali ha già dato disponibilità ad acquisire, in modi e termini da definire, un pacchetto di quote del Palermo calcio, per un controvalore pari a 3 milioni di euro. La trattativa è in corso e "la cifra - fa sapere la società in una nota - non è ancora stata depositata nelle casse del club rosanero". Domani è previsto il verdetto della Corte federale d'appello che dovrà pronunciarsi sul ricorso contro la sentenza del tribunale sportivo federale che in primo grado ha condannato il Palermo - classificatosi terzo nel campionato di B - alla Serie C.