PAGANIN, Viola? Presi i giocatori giusti nei ruoli giusti

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

L’ex calciatore Antonio Paganin ha parlato dell’avvicinamento alla prossima Serie A nel pomeriggio di Tmw Radio.

Quale grande novità ti aspetti dal prossimo campionato? “La novità potrebbe essere quella di rivedere la Juventus ai vertici. L’altra sera contro l’Atalanta non mi sembrava quasi una squadra di Allegri. Sembra poter fare un salto di qualità non indifferente. La Fiorentina poi ha preso i giocatori giusti nei ruoli giusti”.

Sulla Roma che idea ti stai facendo? “La Roma per come sta nascendo mi piace. La perdita di Matic può pesare, soprattutto per il carisma, ma Sanches e e Paredes possono rappresentare un potenziale enorme. Con Zapata potrebbe diventare una squadra veramente insidiosa”.