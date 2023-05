PAGANIN, L'Inter dopo gara con Fiorentina ha svoltato

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Antonio Paganin.

Il derby può incidere anche sul campionato?

"Sul Milan tanto. Non mi aspettavo una squadra così dimessa. Tanto merito è dell'approccio dell'Inter, è questo aumenta il rammarico per l'Inter in campionato. L'Inter dopo la Fiorentina ha inanellato una serie importante. Ha un organico importante, una rosa profonda, ma non puoi avere questi distacchi in campionato. In Champions solo un miracolo può permettere al Milan di rientrare".