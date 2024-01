FirenzeViola.it

Continua il pressing della Reggiana per Simone Pafundi dell'Udinese. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la pista che porta al talento classe 2006, sembra essere sempre più concreta e la Reggiana avrebbe già le idee ben chiare anche per il mercato in uscita, per favorire l'arrivo del calciatore bianconero.