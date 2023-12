Arrivano novità per quanto riguarda i lavori per una possibile ristrutturazione dello stadio Padovani, che si candida sempre di più come impianto alternativo per le partite viola quando ci sarà il restyling del Franchi. Dal Comune di Firenze fanno sapere che sono arrivate molte manifestazioni di interesse, in numero congruo per poter avviare il dialogo competitivo.