PADOVANI, I fondi per lo stadio ora sono in stand-by

Palazzo Vecchio, come scritto da La Nazione, approva a maggioranza la delibera sugli equilibri di bilancio, ma la soluzione dello stadio provvisorio per la Fiorentina, in vista del restyling del Franchi, resta per ora in sospeso. Nelle casse dell’amministrazione comunale spuntano risorse importanti con la correzione estiva dei conti: 11 milioni per l’edilizia popolare, un milione per il nuovo museo della lingua italiana, mezzo milione per il nuovo ufficio di sicurezza stradale. Sono solo alcuni degli interventi che l’assessore al bilancio, Giovanni Bettarini, snocciola. Cifre e destinazioni che gli consentono di rivendicare un risultato politico.

Alla cultura vengono destinati 1,7 milioni in più, mentre quattro milioni spettano alla tramvia, un altro milione tocca alla manutenzione degli immobili comunali e del verde pubblico. Il piano pluriennale degli investimenti nel complesso lievita da 1,8 a 1,887 miliardi. Incalzato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, Bettarini precisa l’iter per la realizzazione dello stadio provvisorio, che dovrebbe sorgere al Padovani: "L’intervento è in fase di progettazione – spiega – appena sarà arrivato a un livello progettuale adeguato saranno inserite risorse e capiremo il quantum. È il motivo per cui non si trova in questa variazione".