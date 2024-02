PADILLA M., Calcio a un avversario: tre turni di stop

Mano pensante del giudice sportivo per un giocatore della Primavera. In particolare ad avere la peggio è stato l'esterno ecuadoriano William Padilla Mendoza che in virtù un calcio assestato a gioco fermo a un avversario nel corso del 52' del secondo tempo è stato fermato per tre turni.

L'esterno di Galloppa, dunque, sarà costretto a saltare le sfide dell'Under-19 contro la Juventus, Lazio e Bologna mentre sarà a disposizione del tecnico per la semifinale di ritorno di Coppa Italia al Tre Fontane contro la Roma (sfida in programma nella capitale il 21 febbraio). Un turno di stop - e dunque niente Juventus - anche per l'ungherese Adrian Denes "per avere, al 52° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete spinto un calciatore avversario".