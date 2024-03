PADALINO, Viola ha perso qualche automatismo. Italiano...

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’ex calciatore Pasquale Padalino.

Fiorentina in corsa ovunque, come lo scorso anno…

“Sta vivendo di alti e bassi dopo esser stata modificata. Forse ha perso qualche automatismo, ma Italiano li sta tenendo in corsa ovunque. Davanti alla Viola ci sono squadre che per rosa e struttura hanno qualcosina in più. La Fiorentina rientra nella sua caratteristica storica: una squadra che può sorprendere, ma che se le cose non dovessero andare come si spera, rientra comunque nelle prime 8”.