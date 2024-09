OSIMHEN, L'Ah-Ahli prende Toney dal Brentford al suo posto

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Brutte notizie per il Napoli. L'Al-Ahli ha annunciato l'acquisto di Ivan Toney dal Brentford per 42 milioni di euro. Nulla da fare, quindi, per un eventuale passaggio di Victor Osimhen. Il nigeriano aveva raggiunto un accordo con il club della Saudi League sulla base dei 40 milioni a stagione per quattro anni ma il Napoli non aveva accettato l'offerta dell'Al-Ahli per il suo cartellino. (ANSA).